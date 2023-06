Kate Middleton | dove abbiamo già visto l’abito di Charlotte al Trooping the Colour

(Di lunedì 19 giugno 2023)non è stata l’unica ad attirare l’attenzione althe: questa volta anche la Principessaha suscitato curiosità tra gli osservatori più attenti, e non per qualche espressione annoiata o buffa. È stato il suo abito bianco e rosso a conquistare tutti: un vestito adorabile che a molti è sembrato familiare.giàil suo abito bianco e rosso deltheIl primoThedel Re Carlo ha decisamente fatto discutere, specialmente per quanto riguarda i look:ha attirato tutti gli sguardi su di sé, indossando un abito gioiello verde da 3.331 ...

Uno dei grandi protagonisti del primo Trooping the Colour di re Carlo III è stato il piccolo Louis di Cambridge . Il cinquenne primogenito di William e, come spesso accade nelle occasioni ufficiali, complice la sua età ha infatti regalato ai fotografi momenti poco royal ma decisamente spontanei e esilaranti: smorfie e boccacce che ...indossa gioielli di lady Diana. Sono gli zaffiri che brillano sotto l'ampia falda del cappello indossato per la parata del Trooping The Colour a far notizia, domenica 18 giugno, durante ...AUDACE IN VERDE SMERALDO -opta per un mono colore verde smeraldo per l'importante occasione ufficiale. Trasmessa in mondovisione, non dimentichiamolo. Cappello a tesa larghissima, sorriso smagliante, cappotto ...

William e Kate, la casa è troppo piccola, ma si sono rassegnati a viverci TGCOM

Secondo fonti consultate dal magazine Bazaar, Kate Middleton non parteciperà all'inaugurazione della statua commemorativa di Lady D, che verrà posizionata presso il Sunken Garden di Kensington Palace ...Uno dei grandi protagonisti delle celebrazioni in onore di Carlo III è stato proprio il figlio cinquenne di William e Kate Middleton. Che come spesso accade nelle occasioni ufficiali ha regalato ai fo ...