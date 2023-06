(Di lunedì 19 giugno 2023)Alvarez non è ancora stata trovata, la sortea bambina peruviana sembra essere collegata a una ritorsione in un conflitto tra bande. E'questa mattina l'a tappeto'...

Alvarez non è ancora stata trovata, la sorte della bambina peruviana sembra essere collegata a una ritorsione in un conflitto tra bande. E'questa mattina l'ispezione a tappeto dell'...- E'questa mattina l'ispezione all'ex hotel Astor in via Maragliano nella zona nord di Firenze da dove la bimba peruviana di 5 anni MiaChiclio Alvarez è scomparsa il 10 giugno. Dopo il ...questa mattina l'ispezione all'ex hotel Astor in via Maragliano nella zona nord di Firenze da dove la bimba peruviana di 5 anni MiaChiclio Alvarez è scomparsa il 10 giugno. Dopo il ...

Kataleya, ripresa l’ispezione dell’ex hotel Astor: tutte le piste seguite dai pm Globalist.it

Oggi il padre della piccola Kata sarà ascoltato di nuovo in Procura. Ieri, i genitori della piccola hanno lanciato un nuovo appello: "Chi sa qualcosa parli. Anche il più piccolo indizio potrebbe esser ...Otto giorni senza notizie di Mia Kataleya Chicclo Alvarez, per tutti solo Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa nel pomeriggio di sabato 10 giugno a Firenze.