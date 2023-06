“Kataleya forse è ancora viva” | nuova ispezione dei carabinieri nell’ex hotel occupato

(Di lunedì 19 giugno 2023) Kata,deideiAstor di Firenze, l’albergodove è scomparsa la piccola Kata. Dopo la maxi-perquisizione effettuata nella giornata di ieri, domenica 18 giugno, in cui sono stati scoperti un’intercapedine con accesso dal giardino utilizzabile come nascondiglio, un vano nascosto nel sottotetto e un cellulare, nella mattinata di oggi sono riprese le ricerche degli inquirenti allo scopo di individuare elementi utili all’indagine. Intanto, Luciano Garofalo, ex capo dei Ris di Parma e oggi consulente dei genitori della bambina di 5 anni svanita nel nulla, in un’intervista al Quotidiano ...

...un calzino l'ex hotel Astor in via Maragliano nella zona nord di Firenze ma di Kata ( Mia... Mala scoperta più utile per le indagini potrebbe essere una telecamera privata che ...Lo sgombero dell'ex hotel Astor a Firenze ha messo un punto fermo sulla scomparsa diMia Alvarez Chiclio. Droni, telecamere termiche e sonde non hanno trovato traccia della bambina. E durante il setaccio è spuntata una 'stanza segreta' . Oltre a un cellulare, ritrovato in un ...Ma sono soltanto ipotesi, ela seconda giornata di ispezione fissata per oggi, mentre da ieri ... Intanto gli avvocati dei genitori dihanno nominato come consulente il generale in ...

Bambina scomparsa a Firenze, le speranze sul ritrovamento ... Open

È stato rivoltato come un calzino l'ex hotel Astor in via Maragliano nella zona nord di Firenze ma di Kata (Mia Kataleya Chiclio Alvarez) nessuna traccia. Con un vasto dispiegamento ...La struttura sgomberata ispezionata con strumenti all'avanguardia. Trovato un telefonino Un telefono cellulare in un cassonetto, un'intercapedine con accesso dal giardino e un vano nascosto sotto il t ...