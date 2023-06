Juventus | sulle fasce si cambia | ecco chi arriva

(Di lunedì 19 giugno 2023) Alcuni possibili nomi di interesse per lasul mercato per quanto riguarda le corsie esterne.

Una stagione ormai alle spalle e un'altra che a breve inizierà e che, almeno in chiave mercato , pare essere già cominciata. Lasi muove per sistemare la rosa da mettere a disposizione di mister Allegri per l'anno prossimo con il chiaro intento di non sbagliare e ritornare ai vertici per lottare per lo scudetto. ...... accostato da tempo ormai alla, che cerca una figura sportiva su cui costruire il progetto di rilancio. Alla fine, potrebbe valere anche per il dirigente il discorso di De Laurentiis...... raggiungendo con i giallorossi il secondo posto alle spalle della. L'allenatore francese ... " Penso che ci siamo trovati con il presidenteambizioni. Ogni competizione la gioco per ...

La Juve punta su Manna: 2025. Lo staff e il futuro da disegnare Tuttosport

La Juventus si avvia ad una ricostruzione che non ammette ulteriori passi falsi. Andrà ponderata anche la scelta sul prossimo centravanti ...Nicolò Zaniolo continua a far gola alle italiane. Dopo i contatti con Milan e Juventus(sempre molto vicina alle vicende del calciatore ex Roma), secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport L ...