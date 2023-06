Juventus in Champions | così può aggirare la sentenza UEFA

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 giugno 2023) “Se continuano, tra 5 anni, il campionato saudita può diventare uno dei 5 tornei più importanti al mondo“. Cristiano Ronaldo aveva rilasciato queste dichiarazioni al suo arrivo in Arabia Saudita, ma non era stato preso molto sul serio. Parole di circostanza, rilasciate da un campione nella fase discendente della carriera, utili a imbonire i nuovi tifosi. Qualche mese dopo nel campionato saudita è arrivato anche Benzema, si tratta per Kantè, Koulibaly e Modric, mentre Ruben Neves è stato strappato a peso d’oro (55 milioni) al Wolverhampton e alla Premier League, miglior campionato al mondo. E dei 5 anni prospettati da Ronaldo non ne è passato neanche uno ancora. L’obiettivo è rendere attrattivo e competitivo il calcio arabo in vista dei Mondiali del 2030. Per farlo servono grandi giocatori, allenatori e magari anche qualche grande squadra. L’invito a ...