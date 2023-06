Juventus | il ds Manna vicino al rinnovo fino al 2025

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sembraildel direttore sportivo della, Giovannial, dunque con un anno di prolungamento. Lo riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come in attesa di capire cosa accadrà con Cristiano Giuntoli, che proverà a liberarsi dal Napoli per divenire responsabile dell’area tecnica bianconera, nel frattempo dai piani alti della dirigenza del club piemontese c’è un importante segnale di fiducia in vista nei confronti del direttore sportivo recentemente promosso in prima squadra. Sembra pronto, dunque, ila un anno in più rispetto alla vecchia scadenza, fatto che rafforza la sua posizione nel club e anche agli occhi degli agenti dei calciatori. SportFace.

... ecco tutti i dettagliAspettando Giuntoli, laporta a termine una importante firma. Un ...Juve Allianz Stadium (LaPresse) - calciomercato.itIl club bianconero sta per 'blindare' Giovanni, ...... anche lui protagonista col Cesena in stagione) si è mosso da tempo il Sassuolo , ma nelle ultime ore c'è anche lache consta provando il gran colpo per la Next Gen, ma con vista ...Ormai laè convinta delle sue qualità, c'è anche la firma fino al 2025: tutti i dettagli dell'operazione. Il nuovo assetto tattico dellache verrà ha una base solida: i giovani. Proprio da loro bisogna ripartire, al di là dell'allenatore che sederà sulla panchina bianconera. Ma la parte dirigenziale avrà anche un forte ...

Vlahovic al Chelsea, Casadei alla Juve: per i bianconeri sarebbe una Manna dal cielo OA Sport

Accordo in via di definizione con il club bianconero: ecco tutti i dettagli sulla firma in arrivo con la Juventus ...Le difficoltà finanziarie complicheranno non poco il calciomercato della Juventus, chiamata a rinforzare la rosa durante l'estate senza però spendere un patrimonio. La soluzione da adottare sarà ...