Juventus | Chiesa avrebbe chiesto l' adeguamento del contratto a 8 milioni a stagione

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, sembra esserci un clima freddo tra Federicoe la. Il giocatoreavrebbe chiesto un adeguamento del contratto alla...Abbiamo parlato della possibile cessione di Federico, lavaluterebbe offerte anche per Dusan Vlahovic . Si parla di un interesse di Bayern Monaco, Chelsea e Real Madrid per il ...Riaprtire da me Vedremo io sono allae penso alla'. LEGGI QUI -, LA VERITA' SUL RINNOVO IL MESSAGGIO POST PARTITA - Ma cosa c'è dietro a quel 'vedremo' Di fatto in casa ...

Juve, l'Italia è l'ultima vetrina per Chiesa. La verità sul rinnovo e gli scenari per l'estate Calciomercato.com

Italia-Olanda, Chiesa: “Contento per il gol, ora penso alle vacanze” di Mattia Zucchiatti 101 “Sono molto contento per il gol e per la squadra. Forse meritavamo di più, ma abbiamo giocato nel migliore ...Resta tutto da scrivere il futuro di Federico Chiesa. L’attaccante classe ’97 ha altri due anni di contratto con la Juventus Altri due anni di contratto e tanta voglia di fare… Leggi ...