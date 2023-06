Juventus | Andrea Agnelli ricorre al Tar contro la squalifica di due anni per il caso plusvalenze

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’ex presidente dellaha presentato ricorso al Tar del Lazioladi dueper il. Proprio oggi scadevano i termini per presentare appello alla giustizia amministrativala decisione del Collegio di garanzia dello sport del Coni. Ad aprile l’organo di giustizia sportiva di ultimo grado aveva confermato l’inibizione a 24 mesi per il, costata allauna penalizzazione di 10 punti. Per quanto riguarda ilrelativo alla cosiddetta “manovra stipendi”, l’ex presidente del club bianconero ha rifiutato il patteggiamento accettato dagli altri dirigenti e comparirà di fronte ai giudici ...

