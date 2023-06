Juventus | Andrea Agnelli ricorre al Tar contro la squalifica a 2 anni per la vicenda plusvalenze

(Di lunedì 19 giugno 2023) Se laha seppellito l’ascia di guerra,non ha alcuna intenzione di arrendersi. L’ex presidente bianconero ha deciso dire al Tar del Laziolaa 2comminata dal Collegio di garanzia del Coni, la ‘cassazione’ dello sport. La mossa diarriva dopo la definizione di tutto il giudizio sportivo per gli altri protagonisti del doppio deferimento sui due filoni d’inchiesta della procura di Torino per i presunti falsi in bilancio. E va decisamentetendenza rispetto ai toni distensivi scelti dalladopo la condanna per le(10 punti di penalizzazione) e la scelta di chiudere il deferimento legato alle “manovre stipendi” con un ...

L'ex presidente dellaAgnelli - apprende l'ANSA - ha appena presentato ricorso al Tar contro la decisione del Collegio di garanzia dello Sport del Coni, che ha sancito per lui due anni di squalifica per la ...L'ex presidente dellaAgnelli ha appena presentato ricorso al Tar contro la decisione del Collegio di garanzia dello Sport del Coni , che ha sancito per lui due anni di squalifica per la vicenda plusvalenze. Nella ...L'ex presidente dellaAgnelli ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro la decisione del Collegio di garanzia del Coni, che ha stabilito per lui due anni di squalifica per la vicenda plusvalenze. ...

Plusvalenze Juventus, Andrea Agnelli ricorre al Tar la Repubblica

Roma, 19 giu. – (Adnkronos) – L’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha presentato ricorso al Tar contro la squalifica di due anni decisa dal Collegio di garanzia dello Sport del Coni per il ...L'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli ha presentato ricorso al Tar contro la decisione del Collegio di garanzia dello Sport del Coni, che ha sancito per lui due anni di squalifica per la ...