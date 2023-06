Juve | Szczesny sul mercato? La risposta del portiere non lascia dubbi

(Di lunedì 19 giugno 2023) ROMA - "La situazione vissuta dallantus non ha assolutamente alcuna influenza su nessuna delle mie decisioni" . Ad assicurarlo, direttametne dal ritiro della nazionale polacca, ildella ...

Ad assicurarlo, direttametne dal ritiro della nazionale polacca, il portiere della Juventus Wojciech. Al termine di una stagione travagliata per i bianconeri, tra penalizzazione di 10 punti ...Wojciechgiura fedeltà alla: il portiere polacco ha annunciato di voler restare ancora in bianconero Intervenuto dal ritiro della sua Polonia, Wojciechha così commentato le voci sul suo ..., le parole sul futuro alla Juventus L'estremo difensore classe 1990 (a Torino dal 2017) ha voluto rassicurare i tifosi circa la sua permanenza in bianconero al netto dei fattori extra campo ...

Juve, occhi tra i pali: vendere Szczesny conviene Pro, contro e nomi dei sostituti CalcioMercato.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Intercettato da Radio Bianconera, Stephan Lichtsteiner ha ripercorso i suoi anni vissuti indossando la maglia della Juventus. Durante l’intervista, lo svizzero ha fatto un paragone, in ...