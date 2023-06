Juve | Szczesny assicura | 'Ho un contratto fino al 2025 | nessuno mi vedrà con una maglia diversa'

Per farla breve, i giocatori che potrebbero lasciare definitivamente la Juventus sono:, De Sciglio, Bonucci, Alex Sandro, McKennie, Arthur, Zakaria, Paredes, Illing JR, Di Maria, Kulusevski, ...Wojciech(LaPresse) - calciomercato.itNell'ultima parte di stagione gli scricchiolii tra mister Max Allegri e Wojciechhanno fatto rumore in casa. L'eliminazione col Siviglia ...'Ho scelto nuovamente laper tutto l'amore ricevuto' Pogba spiega i motivi che lo hanno ... 15 mln) CIRO IMMOBILE (Lazio, 15 mln) BERAT DJIMSITI (Atalanta, 10 mln) WIJCIECH(Juventus, 10 ...

Juve, occhi tra i pali: vendere Szczesny conviene Pro, contro e nomi dei sostituti CalcioMercato.it

Per la Juventus, dopo una stagione amara chiusa senza titoli in bacheca e con un deludente settimo posto in campionato complice la penalizzazione per il caso plusvalenze, è già tempo di pensare al fut ...Il portiere della Juventus si è reso protagonista di una serie di parate ... ha però fatto affievolire lentamente le voci di una separazione, con Szczesny sempre più leader dello spogliatoio ...