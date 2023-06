Calciomercato Juventus, il possibile addio di Hakimi apre le porte bianconere al colpo in difesa. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane L'effetto domino riguarda la Juventus. Un ...Questo il messaggio della. 'Juventus Football Club S.p. A. comunica che la Società Tottenham Hotspur F. C. ha esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto ...Nella giornata di ieri il Napoli campione d'Italia ha ufficializzato il suo nuovo allenatore, mettendo fine una volta per tutte alla fortunata era Spalletti, chedopo due anni (e un tricolore).

Juve, saluta anche uno degli ultimi baluardi dell'era Agnelli Calciomercato.com

Uno degli ultimi baluardi della Juve di Andrea Agnelli saluta il club bianconero. Si tratta di Claudio Albanese, responsabile della comunicazione o per meglio dire "Chief Corporate Affairs & External ...I bianconeri hanno parlato con la bandiera del Sassuolo, che in settimana darà una risposta definitiva. Lavori in corso, a tutto tondo. La Juventus pianifica la nuova stagione, tra una rosa da puntell ...