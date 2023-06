Juve | Lichtsteiner | «Stagione difficile | la penalizzazione ha influito»

(Di lunedì 19 giugno 2023) Le parole di Stephan Lichsteiner, ex esterno dellantus, sull’ultimadei bianconeri. Tutti i dettagli Stephan Lichsteiner, ha parlato dellantus, a Radio Bianconera. PAROLE – «È un’annata moltoda valutare soprattutto se non la si è vissuta in prima persona. Di certo non è stato semplice per i giocatori, perché una squadra si pone sempre degli obiettivi e non sapere dove sei in classifica né per quale posizione stai giocando è sempre complicato. Parliamo sempre di professionisti che una volta sul campo pensano solamente a portare a casa il risultato ma nonostante ciò quell’incertezza di fondo non può non aversulle prestazioni». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24

Stephan Lichtsteiner ha parlato a Radio Bianconera, partendo dalle sue presenze con la Juve. Di seguito le parole raccolte da Tuttojuve.com: "I numeri sono importanti, soprattutto in una società come ...Manuel Akanji in den Reihen von Manchester City könnte erst der zweite Schweizer sein, der in einem Final aktiv zum Champions-League-Sieg beiträgt. Der bisher einzige war 1997 Stéphane Chapuisat.