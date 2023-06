Juve | incontro per Parisi

(Di lunedì 19 giugno 2023) Lantus è alla ricerca di esterni e in questa settimana Manna avrebbe programmato unperLantus è alla ricerca di esterni e in questa settimana Manna avrebbe programmato unper. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ai bianconeri piace il classe 2000 che ha fatto bene in Serie A in questi anni all’Empoli.

E all'inizio di questa settimana è in programma un vertice, probabilmente a Milano, tra la Juventus e il Ds dei toscani Accardi per il giovane terzino che piace anche a Inter e Lazio. Nella trattativa potrebbero essere inseriti Fagioli e Soulé per Parisi, priorità terzino.

Giuntoli-Juve, incontro con De Laurentiis vicino: sono diverse le possibilità FantaMaster

Non solo Parisi: la Juventus potrebbe portare a Torino altri 2 giocatori via Empoli. Come riportato da "Sportmediaset, infatti, i bianconeri potrebbero intavolare un discorso con i toscani ...La Juventus fa sul serio, vertice in programma per strapparlo alla concorrenza: Ranocchia e Soulé sul piatto per portarlo a Torino ...