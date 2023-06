Julian Assange | l’ora della verità sull’estradizione negli Usa

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il giornalista e attivista australiano per la libertà d’informazione,, 51 anni, fondatorepiattaforma Wikileaks – celebre per aver svelato gravi violazioni dei diritti umani da parte degli Usa nel mondo – sta per essere estradatoStati Uniti. Lì rischia di subire una condanna a 175 anni di carcere. Sua moglie, l’avvocatessa Stella Moris, ha raccontato da Bologna, in occasionerassegna di film e documentari Biografilm, le ultime notizie sul marito. L’uomo è rinchiuso a Londra, nella prigione di Belmarsh. La moglie diha partecipato il 18 giugno alla presentazione del documentario Ithaka – A Fight to Freedi Ben Lawrence, evento speciale al festival bolognese. Un lavoro ...

Ithaka A fight to freestato proiettato al Biografilm Festival: parla della campagna per la liberazione dell attivista australiano che potrebbe venire estradato negli USA. A fight to freestato ......di agenzie governative britanniche come avvocato precisando che i suoi clienti preferiti sono "le agenzie di sicurezza e intelligence" - ha respinto due richieste degli avvocati diper ..."Tutto è nelle mani della Corte europea per i diritti dell'uomo". Queste le parole di Stella, la moglie del giornalista e fondatore di Wikileaks,, rinchiuso ormai dall'11 aprile 2019 nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh a Londra. Stellaha parlato della situazione del marito a Bologna, dove si è trovata [...] L'...

Stella Assange: per Julian ci resta l'ultimo appello Agenzia ANSA

Il film «Ithaka - A fight to free Julian Assange» è stato accolto da lunghi applausi al Biografilm di Bologna.Il documentario è incentrato sulla campagna per la liberazione dell’attivista australiano ...«Ithaka – A fight to free Julian Assange» è stato proiettato al Biografilm Festival: parla della campagna per la liberazione dell’attivista australiano che potrebbe venire estradato negli USA.