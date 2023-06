Jorge Martin finalmente vittorioso | “Sarà importante essere costante”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 giugno 2023) Una gara al limite del perfetto e un grandissimo entusiasmo trasmesso in tutto il post gara.si è goduto a pieno il Gran Premio di Germania, complice anche il doppio primo posto tra Sprint Race e gara stessa. Così al termine della corsa è intervenuto ai microfoni della stampa presente. Queste alcune delle parole pronunciate dal pilota.: “Speriamo di mantenere questo ritmo” Queste alcune delle parole del pilota che comunque ha tenuto a sottolineare l’importanza del successo anche per il fatto diriuscito a battere Pecco Bagnaia: “Ho lottato e faticato molto la scorsa stagione. Ho lavorato su me stesso e su come migliorare la moto. Sono molto fiero del mio team: non solo ho vinto ma ho battuto anche Pecco. Batterlo vuol dire moltissimo. Speriamo di poter mantenere ...