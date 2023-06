Jessica Alves | la Barbie umana e il desidero di diventare mamma | «Vorrei fare il trapianto dell’utero»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 19 giugno 2023)è la, ma è anche conosciuta per essere stata, l’ormai ex, Ken umano che, più volte, Barbara D’Urso ha ospitato nei suoi salotti. La modella, ora che, dopo i numerosissimi interventi chirurgici subiti per assomigliare sempre di più a una donna, si sente anche molto meglio con se stessa, ha un sogno:di un bambino che possa crescere dentro di lei. Perché ciò avvenga, dovrebbe, però, effettuare undi utero. L’intervista divive a Londra e, recentemente, ha rilasciato un’intervista al Daily Mail al quale ha raccontato il suo forte desiderio di maternità: «Sono una donna, ma non una donna biologica. Sui social in tanti mi ...