Ivass - Premi in calo nel 2022 | effetti positivi dalle scatole nere

(Di lunedì 19 giugno 2023) Nel, ilo medio pagato dagli automobilisti per assicurare la propria auto si è attestato a 370 euro, il 2,4% in meno rispetto al 2021. Tuttavia, già nel primo trimestre di quest'anno è stata riscontrata un'inversione di tendenza: la media del periodo, pari a 368 euro, risulta in aumento del 4%. I numeri sono stati forniti da Federico Signorini, presidente dell', presentando la relazione annuale dell'autorità di vigilanza sul comparto assicurativo. Effetto scatola nera. Oggi, l'auto rappresenta una parte preponderante del segmento assicurativo Danni: le polizze pesano per il 42,6% della relativa raccolta, grazie a 32,9 milioni di veicoli assicurati, su cui si sono registrati 1,8 milioni di sinistri, per un costo medio di 4.671 euro. A proposito di incidenti, l'fornisce anche ...

Lo ha detto il presidente dell', Luigi Federico Signorini, in occasione della presentazione ... contro una media nazionale pari a 22), a sua volta legata aidi riferimento più elevati, che ...E' quanto sottolineato dal presidente dell', Luigi Federico Signorini, in occasione dell'... Il mutato contesto ha contribuito ad accrescere il rapporto fra riscatti enel segmento Vita. Si è ...Sono i numeri diffusi oggi per la Relazione annuale dell', l'Istituto per la vigilanza sulle ...dei rendimenti delle attività finanziarie alternative alle polizze ha frenato la raccoltae ...

Roma, 19 giu. (askanews) - 'Per la prima volta da dieci anni la gestione Vita ha chiuso in perdita: è passata da un utile di 4,3 miliardi a ...Il dato è dell'Ivass ed è riferito al primo trimestre confrontato con l'analogo periodo dell'anno scorso. Al Sud il trend delle tariffe medie è in ascesa dal 2014 ...