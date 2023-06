Italia Under 21 | Caprile | 'Non vedo tante squadre superiori | puntiamo a vincere l'Europeo'

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, sarà il capitano dell'21 nei prossimi impegni dell'Europeo Sandro Tonali sarà il capitano dell'under21 nell'europeo di categoria che prenderà il via nella giornata di domani. Tonali e compagni ...... il talento uruguaiano è stato poco utilizzato in B da Gilardino ma ha brillato ai mondiali20, vinti proprio dalla sua nazionale in finale contro l'. La società deve dunque scegliere se ...... reduce dagli impegni con l'di Mancini in Nations League. Già il match contro la Francia di giovedì sera potrà dire molto sulle ambizioni dell'21. "Siamo un grande gruppo, stiamo bene ...

Italia Under 21, la formazione tipo per l'Europeo GianlucaDiMarzio.com

Sta per partire l'Europeo Under 21 del 2023 che si disputerà in Romania e Georgia. Anche l'Italia del ct Nicolato prenderà parte al torneo ...