Italia U21 | Nicolato | “Curioso di vedere al debutto di che pasta siamo fatti”

"Siamo un grande gruppo, stiamo bene insieme e siamo forti - assicura Caprile in un'intervista esclusiva al sito Figc - Non vedo sulla carta tante nazionali superiori a noi, siamo l'e puntiamo ...Il passaggio del turno si gioca invece a 1,10, segno della fiducia riposta dai bookmaker nell'. Antepost Nelle quote Snai sulla squadra che alzerà la coppa a Batumi, l'parte al quarto ...... Chiesa, uscito dall'Europeo come miglior giocatore dell', è stato fermo un anno per un grave ... Arriverà qualcuno dall'EuropeoNel frattempo il Mondiale U20 ha già battezzato Baldanzi e ...

Italia U21, Nicolato: "Con la Francia per capire chi siamo" Corriere dello Sport

Buone notizie per Sandro Tonali, centrocampista attualmente in forza al Milan pronto ad iniziare l'Europe con l'Italia U21 ...Sta per partire l'Europeo Under 21 del 2023 che si disputerà in Romania e Georgia. Anche l'Italia del ct Nicolato prenderà parte al torneo ...