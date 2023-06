Italia in lutto | addio al giovane ballerino | morto per un malore improvviso

nel mondo del calcio e in particolare per il Palermo: è morto questa mattina l'ex attaccante ...testa in tuffo alla Favorita contro il Cagliari di Riva che sarebbe poi diventato campione d'... striscioni listati ae anche una borsa di studio per giovani medici intitolata alla sua memoria, così l'ha reso omaggio a Barbara Capovani, la psichiatra morta dopo l'aggressione subita ...... che rende questo struggente ritratto di una madre in, la storia di una donna che è molto di più della somma delle sue tragedie". Il Premio Hera "Nuovi Talenti" della sezione Biografilm...

Lutto nazionale per Berlusconi, l’ex premier divide ancora l’Italia Il Sole 24 ORE

Il mondo del fumetto italiano piange Graziano Origa, 71 anni, noto per la sua lunga carriera iniziata nelle fanzine e proseguita come disegnatore, sceneggiatore, critico, talent-scout di giovani ...La Giuria di Biografilm Italia ha motivato così l’assegnazione del premio come miglior film in concorso a “After the bridge”: “L’estrema padronanza del linguaggio cinematografico rende questo ...