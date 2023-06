Italia-Emirati | Tajani ad Abu Dhabi per migranti | sviluppo e cambiamento climatico 

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il ministro degli Esteri in vista per “confermare l’amicizia tra i due Paesi”. Tra gli obiettivi la stabilità in Africa, terra di investimenti anche per gli emiri Una collaborazione suiper avere più stabilità nel Mediterraneo. Ma anchedel territorio e lotta alclimatico, soprattutto in vista dell’appuntamento con la Cop in L'articolo proviene da Il Difforme.

... in arrivo tanto dall'quanto dall'estero. Alla base della mission di Fiere di Parma, che per ... tra cui progettisti ed eminenti studi di landscaping (quali Desert Group dagliArabi Uniti ...Per questo servono aiuti, il Paese non può crollare" Blinken apre all': "Bene il suo piano per la Tunisia, Saied convinca il Fmi" Il naufragio dei migranti in Grecia, l'accusa ai guardacoste: "...C'è stata grande sintonia e si è ribadita l'amicizia strategica traedsu tutto ciò che riguarda la politica estera", ha sottolineato il ministro Tajani. Una visita lampo ma strategica,...

La Cina cerca il centro della Terra, Italia ed Emirati invece gli asteroidi Domani

Con Capco Italy annunciato l’ingresso della società nel mercato italiano della consulenza direzionale e dei servizi tecnologici ...Il Ministro degli Esteri si è recato ad Abu Dhabi dove ha incontrato il suo omologo, nell'ultimo viaggio organizzato dal governo per cercare di ...