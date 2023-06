Italia e Stati Uniti più vicini | da Fiumicino un nuovo volo diretto per New York

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 19 giugno 2023)– Un clima di festa ha fatto da cornice al Terminal 3 dell’aeroporto di, dove Norse Atlantic Airways ha inaugurato un, destinazione New. Oltre alla stampa anche tanti viaggiatori e curiosi hanno puntato gli occhi sullo stand, accompagnato dalle bandiere d’e degli, a simboleggiare una vicinanza sempre più forte. Dopo Oslo, Londra, Parigi e Berlino, Norse Atlantic Airways ha deciso di espandersi anche in direzione Roma, regalando a viaggiatori e turisti l’opportunità di vivere un’esperienza meravigliosa in terra statunitense (e viceversa). La prima grande novità, che si può notare già nei pressi del gate, è l’orario. Ilinfatti partirà da ...