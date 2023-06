Ita | “Draghi mi promise un incarico” | ora Altavilla chiede 4 milioni di danni Il dossier | sprechi e veline alla stampa dell’ex manager

(Di lunedì 19 giugno 2023) Marioaveva promesso ad Alfredo“incarichi di alta dirigenza in aziende privatizzate strategiche per il Paese”. A svelarlo è lo stesso ex presidente di Ita Airways, che lo scrive nero su bianco nella sua richiesta didepositata al Tribunale di Roma:la bellezza di 4,1di euro ai sette componenti del consiglio di amministrazione di Ita estessa azienda per la decisione di cacciarlo nello scorso autunno. Secondo il ragionamentopresidente, scelto proprio danel 2021 per guidare la compagnia area, quell’allontanamento gli ha rovinato la reputazione e lo ha tenuto fuori dal giro di nomine di inizio anno, che poi è stato condotto dal governo di Giorgia Meloni. Ita però ha ...

...2021 aveva in tasca una promessa di Marioper 'incarichi di alta dirigenza in aziende privatizzate strategiche per il Paese' e li ha persi per colpa dei consiglieri di amministrazione di......Franco con il governoe Giancarlo Giorgetti con il governo Meloni, hanno infatti sempre negato che la compagnia nascesse dalla cessione di un ramo d'azienda. Se veramente il contratto- ...... 15 giugno, che ha svelato il contratto con il quale è nata, tenuto segreto finora. Il ... I ministri dell'Economia, Daniele Franco con il governoe Giancarlo Giorgetti con il governo Meloni, ...

Ita Airways, l’ultima battaglia di Altavilla: “Draghi mi promise un posto, voglio 4 milioni” La Stampa

da parte di Lufthansa per la cessione di Ita, che sarebbe stata di “un po’ meno di un miliardo”; ben più alta dei 325 milioni concordati circa un mese fa per il 41 per cento delle quote. Ma all’epoca ...L’ex presidente chiede i danni. La compagnia: «Gestione personalistica, consulenze opache e voli per uso personale: abbiamo dovuto cacciarlo» ...