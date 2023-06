Isola | previsioni catastrofiche per la finale | cosa potrebbe accadere in diretta

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ladell'dei Famosi è ormai alle porte. Questa sera, infatti, si decreterà il vincitore del programma condotto da Ilary Blasi . Il totonome del naufrago finalista è già in corso, ma pare ...

... infatti, che lemeteorologiche siano sempre estremamente incerte, soprattutto quando si tratta di luoghi esotici e tropicali come l' Honduras , attuale location dell'dei Famosi. ...A parlarne è stato Alvin , non di certo nuovo a questo tipo di possibilità, che ha addirittura parlato di "catastrofiche". Preoccupazione perdei Famosi, parla Alvin. È una delle ...Maltempodei Famosi, finale a rischio L'inviato de L'ha aggiornato gli utenti sull'... Però lenon sono per niente belle. Oggi si sta già iniziando ad annuvolare, mare grosso. ...

Finale Isola 2023, Alvin preoccupato: Previsioni meteo catastrofiche ... Fanpage.it

La finale dell'Isola dei Famosi è ormai alle porte. Questa sera, infatti, si decreterà il vincitore del programma condotto da Ilary Blasi. Il totonome del naufrago ...ROMA (ITALPRESS) - "E' stata una gara molto interessante, la più equilibrata finora in questa stagione, come testimonia la classifica finale, con quattro ...