ISOLA DEI FAMOSI | SU CANALE 5 CHIUDE PER SEMPRE? IL REALITY CONDOTTO DA ILARY BLASI

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 19 giugno 2023) Lunedì 19 giugno, in prima serata su5, appuntamento con la finale de “L’dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Inviato in Honduras: Alvin. L’ultima puntata delsarà costellata di prove e televoti flash che i naufraghi rimasti in gioco – Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Alessandra Drusian – dovranno superare per coronare il sogno di vincere la 17° edizione dell’e aggiudicarsi il montepremi di 100.000 euro. Uno tra Cristina Scuccia e Luca Vetrone dovrà abbandonare subito la Palapa a un passo dal traguardo. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso ...