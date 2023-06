Isola dei Famosi | Pamela Camassa fa una rivelazione su Filippo Bisciglia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Questa sera andrà in onda la finale dell'dei2023 e i concorrenti si stanno lasciando andare alle ultime considerazioni prima di terminare questa esperienza. Tra di loro,si è concessa delle confidenze con Cristina Scuccia, con cui ha legato davvero molto durante questa avventura. In tale occasione,ha fatto delle confessioni sul suo compagno. Ricordiamo che quest'ultimo è impegnato con le riprese di Temptation Island, programma che aprirà i battenti lunedì 26 giugno su Canale 5. Ebbene, le rivelazioni fatte dallahanno proprio a che vedere con tale reality show. Le confessioni disu...

... devono 'gestire bene le relazioni bilaterali' a favoredue Paesi e del resto del mondo. Gli ... L', su cui Pechino rivendica la sovranità, 'è il fulcro degli interessi fondamentali della Cina, ......della Guardia costiera greca ha confermato all'ANSA che la prima nave a intervenire sul luogo... la cui nazionalità non è ancora nota, sono stati poi trasferiti in sicurezza all'di Leros. . . ...Museo delle Residenze Napoleoniche Unomotivi storici per cui l'd'Elba è conosciuta in tutto il mondo è l' esilio di Napoleone Bonaparte dichiarato nel 1814, a seguito delle sconfitte ...

Allarme per la finale de L'Isola dei Famosi di questa sera. Le parole dell'inviato Alvin preoccupano i telespettatori del reality.Isola 17, Corinne Clery difende Helena Prestes e sbugiarda Cristina Scuccia: “Ho notato tante piccole cose che…” L’ex naufraga è molto sicura: “Se non fosse… Leggi ...