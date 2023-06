Isola dei famosi | in sei per la finale

Leggi Anche 'L'Famosi', l'appello di Cristina Scuccia al suo amore... che non si fa sentire Uno tra Cristina Scuccia e Luca Vetrone dovrà abbandonare subito la Palapa a un passo dal traguardo. A deciderlo ...Naufraga, opinionista e adesso anche 'fantasma de passato', Oriana Marzoli in questi giorni è tornata per la terza volta in Honduras a Supervivientes (la versione spagnola de L'Famosi ). Ieri sera l'ex gieffina si è collegata con lo studio durante il programma Conexion Honduras ed ha parlato della sua storia con Daniele Dal Moro . La venezuelana ha detto che spera ...Un'altra edizione dell'Famosi volge al termine e sono 6 i naufraghi rimasti a contendersi la vittoria. Ecco di chi si tratta. Il 19 giugno 2023 andrà in onda l'attesa finale dell'Famosi e tra i naufraghi ...

L'opinionista de L'Isola dei Famosi ha detto: «Ho conosciuto Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip e ho sempre pensato che fosse un profumiere. Non mi sorprende quello che dice Elenoire Ferruzzi, ...Nell'avvicinarsi alla finale dell'Isola dei Famosi 2023 si scaldano gli animi dei protagonisti dell'ediziondell'ediziodell'edizione ...