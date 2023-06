Isola dei Famosi | finale 19 giugno | sondaggi | finalisti e anticipazioni

Per evitare che si ripeta ciò che è accaduto a Carolina Girasole, sindaca diCapo Rizzuto, ... Su questo punto condivido l'opinione della grande maggioranzasindaci del Pd, che da anni si ...Lontani a 15 l'ex rugbista Andrea Lo Cicero, Alessandra Drusian e l'influencer Luca Vetrone. Tutto pronto per la finale dell'Famosi, il reality show di Canale 5 che questa sera decreterà il vincitore: per gli analisti di Scommessemania e Betflag, il favorito è lo speaker radiofonico Marco Mazzoli, offerto a una ...... già sponsorizzata, già esclusiva, già con la puzza sotto il naso, già forte e già detentrice... organizzando per loro eventi spettacolari nella nostra, dove mancano persino le carrube da ...

Vincitore Isola dei famosi chi ha vinto classifica e percentuali voto. Puntata finale dell’isola dei famosi 2023 quella del 19 giugno 2023. Chi è il [...] ...Mancano poche ore alla finale dell’Isola dei Famosi e la conduttrice Ilary Blasi mostra sui social come si sta preparando in palestra e negli ...