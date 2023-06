Isola dei Famosi | chi vincerà la 17esima edizione? Ecco i nostri pronostici

(Di lunedì 19 giugno 2023) Questa sera in onda la finalissima della diciassettesimade L'dei? A contendersi lo scettro, sei naufraghi Pamela Camassa Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Andrea Lo Cicero, Luca Vetrone e Alessandra Drusian.

Intorno alle 5 del mattino del 3 ottobre, un incendio è divampato su un barcone vicinissimo alla costa, di fronte all'Conigli. Da quanto è stato ricostruito, i migranti a bordo dell'...A poche ore dalla conclusione della 17esima edizione dell 'Famosi 2023 , emergono le prime rivelazioni di Cristina Scuccia riguardo alla persona di cui si è innamorata . La concorrente, nel corso delle settimane trascorse sull', ha ...Chi vince l'Famosi Tutto pronto per la f inale di lunedì 19 giugno. Il reality show di Canale 5 questa sera decreterà il vincitore : per gli analisti di Scommessemania e Betflag , il favorito è Marco ...

Alessandra Drusian, la cantante di oderzo del gruppo jalisse, stasera partecipa alla finale dell’isola dei famosi di Mediaset che si disputa in serata. Nel corso della semifinale sono… Leggi ...10 giorni di Musica e Parole tra le colline e i vigneti del Monferrato L’“ ISOLA IN COLLINA ”, storica rassegna in provincia di Alessandria, è giunta quest’anno alla sua 28a edizione. Dal 1992 il fest ...