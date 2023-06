Isola dei Famosi 2023 | naufraghi demoralizzati per la finale | già sanno chi vince

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ladell’deiè dietro l’angolo e i telespettatori attendono di scoprire chi riuscirà a spuntarla. E’ stata un’edizione fatta di alti e bassi, tra tanti ritiri e dinamiche spesso sterili. Tuttavia, emerge la sensazione generale che qualche naufrago sia stato in qualche modo privilegiato e che per questo porterà a casa l’ambito titolo. Gli stessi concorrenti sono certi che alla finerà Marco Mazzoli, il quale sembra poter godere di un aiuto in più dallo studio e non solo.dei: Marco Mazzolirà l’edizione? Sia da casa che in Honduras, le previsioni per ladell’deisarebbero piuttosto chiare. Quali? Che Marco Mazzoli ...