Isola dei Famosi 2023 | l' ex suora Cristina Scuccia è la vincitrice morale e ha un misterioso amore

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo averla vista con il velo a The Voice, il reality di Mediaset ci ha fatto conoscere meglio l'ex suor, che non è mai caduta nelle trappole delle provocazioni

La Capitale, infatti, diventa un'di calore in estate e un acquitrino quando piove. E, non a ... Ma 'a Roma il rischio idraulico è connesso alla presenzadue fiumi principali: il Tevere (Ponte ...Altri 200 circa dovrebbero lasciare l'stasera, mentre per altri 600 è previsto l'imbarco ...Imbriacola si sono registrati attimi di paura per un incendio divampato accidentalmente in uno...La conduttrice de 'L'Famosi', stavolta, è stata punzecchiata dai protagonisti de 'Lo Zoo di 105' riuniti al gran completo grazie all'approdo in Honduras di Fabio Alisei , che ha ...

Particolarmente protagonista è stata Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina che ha fornito maggiori dettaglii in merito alla persona “segreta” che dovrebbe… Leggi ...In una vigna urbana di duecento metri quadrati sono stati innestati i 95 vitigni autoctoni dell'Isola. Un progetto sviluppato con il Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Palermo ...