Isola dei Famosi 2023 | Cristina Scuccia vince contro taboo e pregiudizi

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’deigiunge al termine e possiamo tirare le somme di un’edizione che non si è rivelata né interessante né particolarmente coinvolgente; nessun particolare motivo per cui essere ricordata se non, probabilmente, per la presenza dell’ex suorchea mani basse suiiniziali e ipreconfezionati dalla società. Facciamo...

2.200 passeggeri e dell'equipaggio a bordo, morirono in più di 1.500. La carcassa del ... Fu individuata a 486 miglia dall'di Terranova ed è adagiata sul fondale fangoso dell'Oceano Atlantico ...... una specie di legno pregiato noto per la sua bellezza e resistenza, che però sono diventati rari a causa dell'estesa deforestazione ad operaprimi esploratori e colonizzatori dell'. La ...Oggi, lunedì 19 giugno, cala il sipario sull'Famosi , il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Un'edizione che ha deluso, in primis per lo share. Edizione tormentata tra ritiri, poche polemiche, un cast evidentemente non del ...

Dopo due mesi e mezzo di avventura, l'Isola dei famosi è giunta all'epilogo. Questa sera (lunedì 19 giugno) andrà in onda la finale del reality di sopravvivenza e le incognite, a partire da chi ...E’ tempo di finale per L’Isola dei Famosi 2023 e qui su DavideMaggio.it si rinnova per l’ultima volta l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minu ...