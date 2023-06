Irene Capuano ex U&D | il baby shower per scoprire il sesso del bambino | «Pensavo fosse femmina e invece…»

(Di lunedì 19 giugno 2023) Festicciola in stileper, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il suo compagno Christian Galletta. L’influencer, radiosa e vestita in total white, nelle ultime ore ha annunciato, attraverso le sue Instagram stories, ildel suo primo: un bellissimo maschietto. «Un anno fa siamo riusciti ad aggiungere un tassello importante nella nostra vita acquistando la nostra prima casa, oggi più che mai c’è qualcuno che sta bussando al mio pancino e non vede l’ora di colorare la nostra vita», ha raccontato. Ma procediamo con ordine.su Instagram «Stamattina quando ho riguardato i video mi è venuto subito da piangere – ha raccontato...

Gender reveal dai toni dell'azzutto per l'ex corteggiatrice che si appresta a diventare mamma del suo primo ...Festicciola in stile baby shower per, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il suo compagno Christian Galletta . L'influencer, radiosa e vestita in total white , nelle ultime ore ha annunciato, attraverso le sue Instagram ......Caiazzo Letizia " Campos Rosemary " Cancharis Salazar Blanca Elizabeth - Caporaso Angela -...Sadih - Riseley Linda - Rivas Cepeda Katty - Rivero De Chea Yulenny Gloribeth " Rizzo Rosana- ...

Uomini e donne, Irene Capuano svela il sesso del bebè Today.it

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Irene Capuano e il compagno Christian Galletta, conosciuto dopo la parentesi del programma, diventeranno ...Non trova molto credito per ora, fra i tifosi e gli addetti ai lavori, l’ipotesi che l’ex campione Gianni Rivera insieme a “un gruppo di amici imprenditori”, abbia intenzione di acquistare la… Leggi ...