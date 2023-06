(Di lunedì 19 giugno 2023) Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. La canzone di Antonello Venditti, spesso citata da Adriano Galliani nelle lunghe estati di mercato, sembra perfetta anche per ...

In attesa di risolvere il rebus del, la Juventus riabbraccia Arek Milik (si aspetta solo l'ufficializzazione del riscatto dal Marsiglia) e continua a lavorare per rinfrescare la fascia ...Un triplo. E Lazzari, che secondo 'Il Messaggero' può finire nell'affare Acerbi in una trattativa allargata per Zanotti e Fabbian. L'Inter vuole riscattare il difensore, ma ...... pardon, la calle che si incrocia con un'altra senza soluzione di continuità, in un... Acerbi ha dominato in difesa, Brozovic ha giganteggiato a, Dimarco ha fatto il fenomeno, ...

Intreccio a centrocampo: Milinkovic aspetta la Juve, la Juve aspetta Rabiot La Gazzetta dello Sport

Il serbo della Lazio più volte in passato ha sfiorato il trasferimento a Torino, e con il Barcellona che torna forte su ...Nel balletto dei direttori sportivi tra Napoli e Juventus c’è anche la Sampdoria che osserva interessata: la situazione Nel balletto dei direttori sportivi tra Napoli e Juventus, c’è la Sampdoria ad o ...