Intercettazioni | nuova stretta di Nordio “Tuteleremo segretezza e dignità”

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 19 giugno 2023) di Bufera sulla riforma della Giustiziachiederà il parere del Csm Giustizia: Pinelli,chiederà a Csm parere su riforma Il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli comunica di essere "gia' stato informato per le vie brevi" dal ministero della Giustizia, "nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione istituzionale", che il ministro, "non appena ultimati gli adempimenti formali, chiedera' al Csm il parere sul ddl Giustizia approvato giovedi' in Consiglio dei ministri". Lo si legge in una nota di Palazzo dei Marescialli.,la corruzione si annida nell'incertezza delle norme "Più la Repubblica è corrotta, più sforna leggi e più leggi sforna più si ...