...Accardi per il giovane terzino che piace anche ae Lazio. Nella trattativa con l'Empoli possono rientrare come pedine di scambio Soulé e Ranocchia, con quest'ultimo che non è stato...... nell'ultima stagione all'. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'esterno non verràdai nerazzurri che dunque potrebbe ripartire con una ...Il centravanti di Cles è statodall'nei mesi scorsi per 20 milioni di euro e il Dg Carnevali chiede almeno la stessa cifra per dare il via libera alla cessione. Pinamonti ha siglato ...

Inter, riscattato Acerbi dalla Lazio | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il Torino non eserciterà il diritto di riscatto di 6 milioni di euro per Valentino Lazaro: l’esterno austriaco tornerà all’Inter ma non per restarci. Il suo futuro potrebbe non essere nuovamente in ...Sarà un calciomercato davvero infuocato quello che si preannuncia in casa Inter. La società milanese avrà necessariamente l’obbligo di dover rinforzare la propria rosa, che ricordiamo, quest’anno ha ...