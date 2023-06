Inter | Gazzetta | Brozovic tentato dall’Al-Nassr | vuole giocare con Ronaldo

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ladello Sport riferisce della possibilità che Marcelopossa lasciare l’, che non farebbe particolare opposizione a un addio del croato, valutato 25 milioni di euro circa. E potrebbe essere l’Arabia Saudita a muoversi per il regista, con l’Al-che non ha ancora preparato un’offerta, ma che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. La destinazione potrebbe allettare, che sarebbe anchedal fatto dicon Cristiano. Una volta uscito il croato, con incasso importante per Zhang, si potrebbe così investire la cifra su Frattesi del Sassuolo. SportFace.