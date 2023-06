Inter | Dzeko ad un passo dall’addio | vicino l’accordo col Fenerbahce

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sono stati due anni intensi quelli vissuti dacon la maglia dell’che hanno visto il bosniaco vincere con la maglia nerazzurra 4 trofei e disputare una finale di Champions League. Nonostante l’ottimo rapporto tra le due parti sarebbe ad unla fine dell’avvenuta dell’attaccante ex Roma ad undal. Come riporta Tuttomercatoweb nella giornata di ieri l’agente disarebbe volato in Turchia per definire i dettagli del contratto dell’attaccante dell‘con la sua nuova squadra. Ilavrebbe offerto al giocatore un biennale da 5 milioni netti a stagione, mentre l’offerta dei nerazzurri era di un solo anno alla metà della cifra offerta dai turchi. Edin, attaccante ...

Commenta per primo Non c'è solo Edinfra gli obiettivi di mercato del Fenerbahce. Secondo il portale turco Sabah, oltre all'attaccante dell'l'agente Alessandro Lucci parlerà con il club turco anche del futuro di Mattia Perin ,......di Barella e in attacco sembra ormai inevitabile l'addio di. L'attaccante bosniaco, infatti, è vicino al trasferimento al Fenerbahce dopo diversi anni in Italia tra Roma e proprio; addio ......rendimento l'configura di più le proprie fortune. Quando finalmente ha smesso di litigare con l'uomo invisibile, si è rivelato il vero leader sul campo a San Siro, in Italia, in Europa....

La cessione di Dzeko poteva non essere l’unica per quanto riguarda il reparto offensivo; anche Correa, infatti, era seguito dal Fenerbahce che voleva mettere a segno il doppio colpo. Correa, niente ...L'Inter pensa alla cessione di Marcelo Brozovic, che piace all'Al-Nassr in Arabia Saudita, per provare l'assalto al centrocampista del Sassuolo Frattesi ...