Inter-Bellanova | l’interesse c’è ma il Torino rovina i piani ? Sky

Leggi su inter-news

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’non vorrebbe rinunciare a Raoul, anche se non intende riscattarlo dal Cagliari. Ilsi è però inserito prepotentemente e adesso per i nerazzurri si complica. Il punto della situazione di Sky Sport. SITUAZIONE COMPLICATA ? Raoulè di proprietà del Cagliari (vedi QUI), a cui l’ha fatto sapere di non volerlo riscattare. Ma il motivo è chiaro: non perché il calciatore non piaccia o perché non ci sia l’intenzione di continuare insieme, ma per strategie di mercato. I 7 milioni di euro previsti per il riscatto, l’vorrebbe al momento investirli in altre operazioni. L’esse dei nerazzurri quindi non è certamente svanito, ma il problema è un altro. Perché ilsi è inserito prepotentemente, offrendo proprio ...