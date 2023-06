(Di lunedì 19 giugno 2023) Il segretario di stato statunitense Antony Blinken in visita a Pechino, approvato in Svizzera un referendum per raggiungere la neutralità carbonica nel 2050, almeno tre morti in un raid dell’esercito israeliano a Jenin. Leggi

Intanto nel mondo Internazionale

Dalle ville in cui 60 anni fa Luchino Visconti girò “Il Gattopardo”, al resort di ”The White Lotus“. Qui sono nati film, serie tv e canzoni che hanno segnato la storia della musica ...Le colline a nord di Petriano, piccolo comune in provincia di Pesaro ed Urbino sono così belle da essere state scelte per raccontare le Marche nello spot finanziato dalla Regione nel 2009. Con Dustin ...