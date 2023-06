Insulti razzisti verso un giocatore della Nuova Zelanda | interrota la gara con Qatar

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 giugno 2023) Incredibile episodio di razzismo nell’amichevole tra, interrotta sul risultato di 0-1 (gol di Marko Stamenic). Secondo quanto riportato proprio dalla Federcalcio degli isolani, il calciatore Michael Boxall avrebbe subito abusidurante la prima metàproprio da undel. Nulla è stato fatto però per la difesa del calciatore dall’arbitro austriaco Manuel Schüttengruber e, per questo, laha deciso di non ritornare in campo per il secondo tempo dopo l’intervallo. SportFace.