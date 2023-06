Insufficienza valvola tricuspide | intervento transcatetere superiore a farmaci

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Padova, 19 giu. (Adnkronos Salute) - Il sistema di riparazioneTriClip (transcatheter edge-to-edge repair, Teer) èalla terapia medica nei pazienti contricuspidalica severa che sono a rischio intermedio o alto per l'chirurgico a cuore aperto, determinando significativi miglioramenti nella qualità della vita e una riduzione della severità dell'tricuspidalica. Sono questi i risultati dello studio Triluminate Pivotal - diffusi in una nota da Abbott - sulla la prima opzione di trattamento minimamente invasiva progettata specificatamente per la riparazione dellae presentato nelle Sessioni scientifiche dell'American College of Cardiology (Acc23) e simultaneamente pubblicati sul New England ...