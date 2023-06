(Di lunedì 19 giugno 2023) Sarebbe riconducibile al fatto che la sua ex lo aveva lasciato latoria nella quale nel primo pomeriggio, intorno alle 14, è rimasta ferita una donna di 48 anni di Sperone, in provincia di ...

Il suo feritore, un 41enne anch'egli residente a Sperone, a bordo di unaha affiancato l'auto della ex ed ha esploso numerosi colpi di pistola all'indirizzo della donna. La vittima, benchè ...Novità in gruppo TCR, le auto appena arrivate dalla serie turismo in pista, dovela ... ad iniziare dallaGhibili di Bruno Piantoni, le Skoda Fabia di Antonio Rigamonti e Roberto ...Novità in gruppo TCR, le auto appena arrivate dalla serie turismo in pista, dovela ... ad iniziare dallaGhibili di Bruno Piantoni , le Skoda Fabia di Antonio Rigamonti e Roberto ...

Insegue in Maserati la ex e le spara, ferito anche un passante ... Agenzia ANSA

Sarebbe riconducibile al fatto che la sua ex lo aveva lasciato la sparatoria nella quale nel primo pomeriggio, intorno alle 14, è rimasta ferita una donna di 48 anni di Sperone, in provincia di Avelli ...