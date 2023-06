Innovazione e sostenibilità per la mobilità del futuro

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 giugno 2023) 20 giugno 2023, ore 9:00 Esperienza Europa – David Sassoli, Piazza Venezia 6 Roma L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con l’ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, promuove un dibattito sul tema sullacon una particolare attenzione sulla nuova direttiva UE per auto e furgoni a emissioni zero. L’evento si presenta come un’occasione importante di confronto tra i rappresentati delle istituzioni europee e nazionali e il mondo dell’industria, della ricerca e dell’. All’evento, aperto dai saluti introduttivi di Carlo Corazza, capo Ufficio del Parlamento europeo in Italia, di Alessandro Coppola, direttoredell’ENEA e di Gianpiero Ruggiero, primo tecnologo del CNR, interverranno gli eurodeputati Brando Benifei, S&D-PD, Nicola ...