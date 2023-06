Inizia l’era Garcia | parola d’ordine | pazienza

(Di lunedì 19 giugno 2023) Parlare e scrivere diin una piazza che ha appena raggiunto l’apice della felicità – citazione di Spallettiana memoria -, può essere abbastanza anacronistico. Soprattutto se Aurelio De Laurentiis, tra il serio e il faceto, parla di grandi ambizioni europee nella presentazione del nuovo tecnico. Rudiperò in un certo senso annuisce e traduce in parole ciò che più di ambizioso lo accomuna oggi con il Napoli. Se soltanto questo fosse garanzia automatica di successo, probabilmente il Napoli quei sedici punti vantaggio in classifica se li riporterebbe nuovamente dietro. Ma c’è una stagione da portare avanti e da scrivere e guai a inciampare in eccessi di sicurezza.De Laurentiis (ANSA) Spazionapoli.it 19 Giugno 2023Rudivuole vincere con il Napoli: calma e sangue freddo Il sogno di ...

Ma nonostante'intervento fosse trasmesso in diretta video sui ...'intervento fosse trasmesso in diretta video sui social ed... Dopo pochi minutia ricalibrare il tiro. Compare la frase ......centrale del Tc President a Montechiarugolo (Parma) ela ... A finire incornato è'ex numero 7 al mondo Fernando Verdasco : il ... nei tempi in cui Verdascoall'apice della carriera ha vinto ...Sia fare rete, e il cuore pulsante non poteva che essere ...appuntamento al Parco archeologico di Sibari per formalizzare'...ci eravamo posti quando qualche mese fa ci siamo incontrati e si...