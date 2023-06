Inghilterra-Macedonia del Nord stasera in tv | orario | canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 giugno 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tradel, valevole per leagli. Poche difficoltà fin qui incontrate dalla squadra di Southgate, che con un bottino di otto gol segnati e uno solo subito è in testa al girone che vede in corsa anche l’Italia con nove punti in tre partite. Reduce dal 4-0 contro Malta fuori casa, la Nazionale dei tre leoni può fare un altro passo verso la qualificazione, provando a superare unadelreduce dalla sconfitta contro l’Ucraina. La sfida è in programma oggi, lunedì 19 giugno alle 20:45.su Sky Sport Football tramiteGol e insu NOW e Sky Go. ...