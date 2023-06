Inghilterra-Macedonia | Bukayo Saka show | il gol è tra i più belli del 2023 VIDEO

La partitadel Nord di Lunedì 19 giugno 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quarta giornata della qualificazione a ...... grazie al rigore di Tsygankov, dopo l'impresa indel Nord, che ha portato gli uomini di Sergey Rebrov al secondo posto, a quota 6, dietro all'e a +3 sulla nostra nazionale. In ...IL LIVE TESTUALE DELLE PARTITE Francia - Grecia Irlanda - Gibilterradel Nord Turchia - Galles Irlanda del Nord - Kazakistan Slovenia - Danimarca Svizzera - Romania Israele - ...

Inghilterra - Macedonia del Nord 3-0 nei primi 45': ecco le principali immagini del primo tempo del match del gruppo C.Inghilterra - Macedonia del Nord: ecco le immagini del gol di Marcus Rashford che al minuto 45 firma il 3-0 per la formazione inglese.