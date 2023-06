Inflazione | sarà un estate davvero calda per gli italiani | esplodono i rincari nelle città

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu – La pesanteche sta imperversando nel Paese durante questo periodo di crisi colpisce anche il turismo, settore nel quale i costi medi nazionali per servizi di alloggio come alberghi, motel, pensioni, B&B, agriturismi e villaggi sono saliti del 13,6%rispetto al 2022, toccando in alcune località anchemaggiori. Gli ultimi dati Istat di maggio hanno evidenziato come la spirale inflazionistica permanga all’interno della società italiana, da questi numeri l’Unione nazionale consumatori ha stilato una classifica in base all’andamento dei prezziprincipalimete del turismo per quanto riguarda, oltre i servizi di alloggio, anche la ristorazione, cibo e bevande.alle stelleprincipali mete turistiche La classifica in ...