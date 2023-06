Inflazione | Cna | il lento calo dei prezzi potrà creare tensioni al momento dei rinnovi contrattuali

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 19 giugno 2023) ROMA – Ildell’di maggio al 7,6%, lo stesso livello di marzo dopo la crescita di aprile, non permette di esultare. Tanto più in quanto l’aumento deiin Italia rimane sensibilmente più elevato del +6,1% registrato nell’Eurozona. Dopo una veloce crescita, l’arretramento è sicuramentein tutta Europa. CNA chiede alla politica italiana e all’Ue interventi in grado di raffreddare i, prima di tutto contrastando la speculazione. L’elevata, infatti, può avere conseguenze pericolose sull’andamento dell’economia, a cominciare daldel potere di acquisto e dalle sue conseguenze sulla domanda interna. È l’che non scende il motivo addotto dalla Banca centrale europea per incrementare i tassi di ...